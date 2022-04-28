В майские праздники проезд для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным

Бесплатно можно будет воспользоваться общественным транспортом в Рязани, пригороде и междугороднем транспорте, а также поездами в пригородном сообщении.

С 1 по 10 мая 2022 года в Рязанской области проезд для ветеранов Великой Отечественной войны и одного сопровождающего будет бесплатным. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Бесплатно можно будет воспользоваться общественным транспортом в Рязани, пригороде и на междугороднем транспорте, а также поездами в пригородном сообщении.