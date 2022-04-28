В Липецке осудят мужчину, отрезавшего уши прохожему

Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет.

В Липецке перед судом предстанет мужчина, отрезавший уши прохожему. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 10 сентября 2021 года. Ночью на улице поссорились двое мужчин. Они были пьяны. Один из них во время конфликта ударил потерпевшего кулаком по лицу, а затем повалил на землю и ножом надрезал правое и левое ухо, после чего скрылся.

Преступника задержали. Им оказался ранее несудимый уроженец Московской области 1989 года рождения.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет.