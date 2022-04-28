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В Канищеве полицейские задержали иностранца, который избил мужчину и повредил машину рязанки
У 32-летнего гражданина одной из стран Средней Азии не оказалось документов, разрешающих пребывание на территории России.

В Канищеве полицейские задержали иностранца, который избил мужчину и повредил машину рязанки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились очевидцы и рассказали, что на одной из улиц села Канищево произошла драка. На месте дежурный наряд задержал 32-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Выяснилось, что мужчина избил 42-летнго жителя Нижегородской области и рассек ему губу. Пострадавший обращался за мед помощью.

Также мигрант повредил машину местной жительницы: он несколько раз ударил ногой автомобиль Hyundai по переднему левому крылу.

При проверке документов оказалось, что у мужчины нет разрешения на нахождение на территории России. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.