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В Херсонской области заявили, что регион не вернется под контроль Украины
«Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — сказал зампред администрации региона Кирилл Стремоусов.

В Херсонской области заявили, что регион не вернется под контроль Украины. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он заявил о невозможности возврата под контроль нацистской Украины.

«Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — сказал он.

Стремоусов добавил, что в первую очередь нужно восстановить экономику региона. Он также отметил, что в Херсонской области не планируется проведение референдумов, а информация о создании Херсонской народной республики — это украинские фейки.

Ранее сообщалось, что с 1 мая Херсонская область перейдет на расчеты в рублях.

Напомним, российские военные заняли Херсонскую область Украины 15 марта.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».