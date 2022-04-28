В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая

Запретить продажу алкогольной продукции предложили не в отдельных регионах, а по всей стране.

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая. Соответствующее предложение в четверг, 28 апреля, поступило от депутата Султана Хамзаева, передали РИА Новости.

По его мнению, запретить продажу алкогольной продукции нужно не в отдельных регионах, а по всей стране.

«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы», — рассказал парламентарий.

Хамзаев мотивировал запрет тем, что из-за употребления алкоголя на 9 Мая происходит ряд бытовых конфликтов и драк. Тем самым общество оскверняет память о великой дате. Своим запретом депутат хочет донести правильные «посылы о бережном и более уважительном отношении» к празднику.