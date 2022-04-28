Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
ЦБ USD 72.88 0.17 28/04
ЦБ EUR 75.92 -0.75 28/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
1 час назад
214
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 2022 17:15
1 649
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
4 549
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
26 апреля 2022 15:30
1 368
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Екатеринбурге во дворе нашли машину с тремя трупами
Признаков насильственной смерти на телах мужчин не нашли.

В Екатеринбурге у дома на улице нашли машину с телами трех мужчин. Об этом сообщил сайт e1.ru.

Машину заметили днем 27 апреля. Признаков насильственной смерти на телах мужчин не нашли.

Для определения точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Уточняется, что одному из погибших 43 года, второму — 40 лет, а третьему — 38. Все из них ранее были судимы. Машина была зарегистрирована на супругу одного из них. Женщина отметила, что муж уехал из дома в выходные и не появился с тех пор.