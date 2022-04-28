В Екатеринбурге во дворе нашли машину с тремя трупами

Признаков насильственной смерти на телах мужчин не нашли.

В Екатеринбурге у дома на улице нашли машину с телами трех мужчин. Об этом сообщил сайт e1.ru .

Машину заметили днем 27 апреля. Признаков насильственной смерти на телах мужчин не нашли.

Для определения точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Уточняется, что одному из погибших 43 года, второму — 40 лет, а третьему — 38. Все из них ранее были судимы. Машина была зарегистрирована на супругу одного из них. Женщина отметила, что муж уехал из дома в выходные и не появился с тех пор.