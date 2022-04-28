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В 2022 году в Рязанской области отремонтируют 12 мостов
Всего планируется отремонтировать мосты в восьми районах.

В 2022 году в Рязанской области отремонтируют 12 мостов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Ремонт проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего планируется отремонтировать мосты в восьми районах. В настоящее время работы ведут в Старожиловском, Касимовском и Сапожковском районах.

На мостах через реку Истья (участок трассы «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов») и через реку Гусь (участок трассы «Москва — Егорьевск — Тума») рабочие завершили фрезерование первой половины моста. Параллельно ведутся работы по демонтажу старых слоев мостового полотна. После этого подрядчик отремонтирует опоры и балки пролетного строения, выполнит устройство слоя из железобетона, рулонной изоляции и уложит асфальтобетонное покрытие.

На участке трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» через реку Мошка разобрали мостовое полотно и приступили к армированию консоли пролетных строений. Параллельно ведутся работы по планировке и укреплению конуса насыпи у опоры.

Завершить работы на участках планируют осенью 2022 года.