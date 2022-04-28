Умерла замдиректора рязанской школы № 17 Светлана Аверина

Светлана Аверина работала в школе с 1996 года. Ей было 58 лет.

Умерла замдиректора рязанской школы № 17 Светлана Аверина. Об этом сообщили в группе учреждения « ВКонтакте ».

Заместитель директора по учебной работе Светлана Борисовна Аверина умерла в среду, 27 апреля. Ей было 58 лет.

Она окончила в 1986 году РГПУ имени Есенина. С 1996 года работала учителем математики в школе № 17. В 2001 году Светлану Аверину назначили замдиректора по учебной работе.

Светлана Аверина имела звание ветеран труда, была награждена почетной грамотой Министерства образования.