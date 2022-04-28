Специалисты «Рязаньгоргаз» выполнили техническое обслуживание оборудования Вечных огней

Газовики провели профилактическое обслуживание газового оборудования мемориалов, включающее смазку запорных устройств, продувку и опрессовку газопроводов, очистку от нагара, регулировку работы горелок.

Накануне Дня Победы специалисты «Рязаньгоргаз» завершили техническое обслуживание систем газоснабжения комплексов Вечного огня и Огней памяти в Рязани. Работы были выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной компанией «Газпром межрегионгаз».

Газовики провели профилактическое обслуживание газового оборудования мемориалов, включающее смазку запорных устройств, продувку и опрессовку газопроводов, очистку от нагара, регулировку работы горелок. Работы провели на всех мемориалах города — площади Победы, Скорбященском кладбище и на площади Маргелова.

«Бесперебойное газоснабжение комплексов Вечного огня в Рязани находится на особом контроле аварийно-диспетчерской службы компании „Рязаньгоргаз“ — это наша работа и почетная обязанность», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.