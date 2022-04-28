«Известия»: МРОТ и прожиточный минимум в России проиндексируют на 9%

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме.

В России МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют на 9%. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме.

Сообщается, что индексация составит 9%. Еще один источник заявил о диапазоне от 8 до 10 процентов, который рассматривает профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Тем самым минимальный размер оплаты труда составит 15 140 рублей, а прожиточный минимум — 13 793 рубля.

В настоящее время их сумма составляет 13 890 рублей и 12 654 рубля соответственно.