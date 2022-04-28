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Рязанский минобр опроверг введение дистанционных часов обучения в 1-4 классах
Школьники станут обучаться по единому перечню учебников.

Рязанский минобр опроверг введение дистанционных часов обучения в 1-4 классах. Об этом заявила глава министерства Ольга Щетинкина в четверг, 28 апреля, на публичном отчете. Она назвала ажиотаж [речь идет о жалобах в соцстях] «искусственным».

«Новый ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) не предусматривает часов дистанционного обучения. Отличие обновленного стандарта с 1 по 5 класс, который вводится с 1 сентября 2022 года в том, что обучение будет вестись по единым образовательным программам на территории всей России», — отметила Щетинкина.

Она уточнила, что в частности школьники станут обучаться по единому перечню учебников.