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Рязанский хлебозавод № 3 включили в программу приватизации
В дальнейшем предприятие реорганизуют в акционерское общество.

Хлебозавод № 3 внесли в программу приватизации муниципального имущества. В дальнейшем предприятие будет реорганизовано в акционерское общество. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля, на заседании гордумы.

На заседании отметили, что до 2025 года в соответствии с федеральным законом все муниципальные предприятия должны быть реорганизованы.

Некоторые депутаты выступили против данного решения. По их словам, о судьбе предприятия «будет ничего неизвестно» и, скорее всего, «предприятие закроется».

Председатель гордумы Татьяна Панфилова подчеркнула, что вопрос несколько раз рассматривался на заседаниях. По ее словам, 100% акционером данного предприятия станет Рязань.

«У предприятия нет долгов, на данный момент оно работает на 15% мощности и открываем дорогу для предприятия на федеральные субсидии и областные по хлебопекарной промышленности… сейчас удобный момент», — добавила она.

Ранее сообщалось, что бывшее здание хлебозавода № 3 реконструируют под новый технопарк к концу 2023 года.