Рязанские власти обратились в суд, чтобы снести самострой в парке 1812 года

По словам руководителя инспекции по охране ОКН Михаила Дорофеева, инспекция не может провести внеплановую проверку на объекте из-за постановления правительства об их приостановке..

Рязанские власти обратились в суд, чтобы снести самострой в парке 1812 года. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил руководитель инспекции по охране ОКН Михаил Дорофеев.

По его словам, инспекция не может провести внеплановую проверку на объекте из-за постановления правительства об их приостановке.

«Мы приняли решение сразу обратиться в суд, предварительно зафиксировали нарушение и выдали предостережение собственникам. В иске говорится о приведении земельного участка в исходное состояние, также подали ходатайство о приостановке строительно-монтажных работ, после этого застройщики не прекратили работу. Тогда мы еще раз обратились в суд, который пошел нам навстречу. Мы получили исполнительные листы на приостановку работ, которые передали приставам», — рассказал Дорофеев.

Ожидается, что исполнители силовыми воздействиями смогут приостановить работы.

Напомним, собственник участка в парке начал стройку без выданного разрешения.

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