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Рязанские школьники при поддержке РНПК провели субботник в Окском заповеднике
80 учеников школы № 47 приняли участие в акции в рамках всероссийского субботника «Зеленая весна — 2022».

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») продолжила реализацию экологических акций в рамках всероссийского субботника «Зеленая весна — 2022».

При поддержке предприятия волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы № 47 отправился на субботник в Окский государственный природный заповедник. В экоэкспедиции приняли участие более 80 человек. Они убрали территорию возле визит-центра, помогли избавиться от растительной ветоши в дендропарке музея природы, а также очистили замусоренный овраг на границе села Папушево и лесного участка поймы реки Пры. Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора.

«Работать в Окском заповеднике детям нравиться, потому что это интересно, весело и познавательно, — рассказывает один из руководителей ДОУЭ „Хозяин Мещеры“. — В ходе экспедиции помимо общественно полезного труда дети выучили песню, сняли видеоролик, познакомились с книгой всемирно известного писателя-натуралиста Джеральда Дарелла „Даррелл в России“ с его воспоминаниями о визите в Окский заповедник. Вот так и прошел этот удачный день, подаривший всем участникам экспедиции хорошее настроение, приятную прогулку и массу новых впечатлений и знаний».

Рязанская НПК поддерживает инициативы юных волонтеров с 2011 года. За годы многолетнего сотрудничества проведено немало природоохранных и волонтерских проектов, направленных на защиту окружающей среды и сохранение памяти знаменитых земляков. В рамках всероссийского субботника «Зеленая весна — 2022» рязанская НПК планирует провести серию экологических мероприятий. Это и работы по наведению чистоты на улицах областного центра, и акции по озеленению на разных площадках города.