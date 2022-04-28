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Рязанку оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток на 23 тысяч рублей
Женщину признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»)

Рязанку оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Участок площадью более 10 гектаров находится в Рыбновском районе около деревни Ситьково. Проверка Россельхознадзора показала, что территория полностью заросла сорняками и деревьями. Собственник более трех лет не обрабатывает землю, не использует участок для выпаса скота или ведения сельхоздеятельности.

Рязанку признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили штраф в 23 тысяч рублей.