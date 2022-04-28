Рязанцы пожаловались на пробки из-за неработающего светофора на Ряжском шоссе

Светофор не работает со среды, 27 апреля.

Рязанца пожаловались на многочисленные пробки, которые возникли из-за неработающего светофора на перекрестке Южной окружной дороги и Ряжского шоссе. Об этом в четверг, 28 апреля, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Сообщается, что светофор не работает со среды, 27 апреля.

«Пересечь окружную непросто. Пробки жуткие. Ни одного гаишника, ни одной ремонтной бригады», — пожаловались водители.

Уточняется, что светофор на следующем перекрестке между Никуличами и Соколовкой также отключен.

Согласно «Яндекс.Картам», на момент 9.45 на перекрестке Ряжского шоссе и Южной окружной дороги собралась пробка.