Рязанцы могут выбрать парк или сквер, который нуждается в благоустройстве

В Рязани стартовало рейтинговое голосование «Жилье и городская среда». Информация об этом в четверг, 28 апреля, появилась на сайте горадминистрации.
Голосование продлится до 30 мая. За это время рязанцы могут выбрать любимый парк или сквер, который необходимо благоустроить. Сделать это можно на сайте:
Проголосовать горожанам помогут волонтеры проекта. Добровольцы будут трудиться в торговых центрах, МФЦ, КВЦ и других площадках Рязани.
Адреса ТЦ (будни с 17.00-19.00, выходные 14.00-18.00):
— ТРЦ «М5Молл», Московское шоссе, д. 65а;
— ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, д. 21;
— ТЦ «Атрон Сити», ул. Ленина, д. 21;
— ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, д. 11;
— ТЦ «Полетаевский», ул. Гагарина, д. 164;
— ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, д. 70 корп. 1;
— Гипермаркет «Лента», ул. Тимуровцев, д. 3а;
— ТЦ «Европа», ул. Советской Армии, д. 9а;
— Гипермаркет «Глобус», Рязанский район, с. Дядьково, д. 1;
— ТЦ «Сокол», ул. Связи, д. 16.
Адреса МП «КВЦ»:
— ул. Станкозаводская, д. 27 (будни 8.00-17.00);
— ул. Советской Армии, д. 13а, магазин «Дикси» (будни 9.30-18.30);
— ул. Татарская, д. 95, ТЦ «Полетаевский 2» (будни 10.00-18.30);
— ул. Крупской, д. 19 (будни 8.30-17.00).
Адреса ГБУ РО «МФЦ» (будни 14.00-17.00):
— ул. Почтовая, д. 61;
— ул. Новоселов, д. 33 корп.2;
— ул. Крупской, д. 14 корп. 2;
— ул. Каширина, д. 1;
«Точка кипения» — площадка для взаимодействия ул. Каширина, д. 1а (по отдельному графику).
Ресурсный центр «Дом ТОС» ул. Каширина, д. 1 (будни с 09.00-18.00).
Приемная Благотворительного фонда «Рука помощи» ул. Фрунзе, д. 32, кв. 1 (по отдельному графику).
По всем возникающим вопросам проведения рейтингового голосования и работы волонтеров работает горячая линия: 95-69-16, 95-69-15.