Рязанцы могут выбрать парк или сквер, который нуждается в благоустройстве

Голосование продлится до 30 мая.

В Рязани стартовало рейтинговое голосование «Жилье и городская среда». Информация об этом в четверг, 28 апреля, появилась на сайте горадминистрации.

Голосование продлится до 30 мая. За это время рязанцы могут выбрать любимый парк или сквер, который необходимо благоустроить. Сделать это можно на сайте: 62.gorodsreda.ru .

Проголосовать горожанам помогут волонтеры проекта. Добровольцы будут трудиться в торговых центрах, МФЦ, КВЦ и других площадках Рязани.

Адреса ТЦ (будни с 17.00-19.00, выходные 14.00-18.00):

— ТРЦ «М5Молл», Московское шоссе, д. 65а;

— ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, д. 21;

— ТЦ «Атрон Сити», ул. Ленина, д. 21;

— ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, д. 11;

— ТЦ «Полетаевский», ул. Гагарина, д. 164;

— ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, д. 70 корп. 1;

— Гипермаркет «Лента», ул. Тимуровцев, д. 3а;

— ТЦ «Европа», ул. Советской Армии, д. 9а;

— Гипермаркет «Глобус», Рязанский район, с. Дядьково, д. 1;

— ТЦ «Сокол», ул. Связи, д. 16.

Адреса МП «КВЦ»:

— ул. Станкозаводская, д. 27 (будни 8.00-17.00);

— ул. Советской Армии, д. 13а, магазин «Дикси» (будни 9.30-18.30);

— ул. Татарская, д. 95, ТЦ «Полетаевский 2» (будни 10.00-18.30);

— ул. Крупской, д. 19 (будни 8.30-17.00).

Адреса ГБУ РО «МФЦ» (будни 14.00-17.00):

— ул. Почтовая, д. 61;

— ул. Новоселов, д. 33 корп.2;

— ул. Крупской, д. 14 корп. 2;

— ул. Каширина, д. 1;

«Точка кипения» — площадка для взаимодействия ул. Каширина, д. 1а (по отдельному графику).

Ресурсный центр «Дом ТОС» ул. Каширина, д. 1 (будни с 09.00-18.00).

Приемная Благотворительного фонда «Рука помощи» ул. Фрунзе, д. 32, кв. 1 (по отдельному графику).

По всем возникающим вопросам проведения рейтингового голосования и работы волонтеров работает горячая линия: 95-69-16, 95-69-15.