Рязанцев предупредили о повышенных мерах безопасности в День Победы

Об этом сообщила мэр Елена Сорокина.

Рязанцев предупредили о повышенных мерах безопасности в День Победы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила мэр Елена Сорокина.

По ее словам, на 9 Мая в городе по определенной схеме перекроют движение транспорта, заблокируют все въезды и выезды на территорию праздника.

Кроме того, на площадки будут пускать лишь через рамки металлодетекторов.

«Большая просьба к нашим жителям — с пониманием отнестись к этим мерам. Праздник должен пройти достойно и благополучно», — добавила Елена Сорокина.

Подробную программу мероприятий городские власти опубликуют в ближайшее время на сайте и в соцсетях администрации.