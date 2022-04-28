Рязанцам рассказали, как будет работать пенсионный фонд в майские праздники

Клиентские службы пенсионного фонда продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

Рязанцам рассказали, как будет работать пенсионный фонд в майские праздники. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила пресс-служба ПФР.

Сообщается, что клиентские службы пенсионного фонда продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

Так, с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая отделения пенсионного фонда будут работать с 9.00 до 16.00.

Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра 8-800-6000-000, а также специалисты регионального контакт-центра по телефону 8 (800)600-07-44. Они окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации.