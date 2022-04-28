Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
Вск, 01
ЦБ USD 72.3 -0.58 29/04
ЦБ EUR 75.31 -0.61 29/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
Вчера 16:28
529
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
Вчера 13:08
2 273
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
1 890
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
4 943
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, как будет работать пенсионный фонд в майские праздники
Клиентские службы пенсионного фонда продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

Рязанцам рассказали, как будет работать пенсионный фонд в майские праздники. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила пресс-служба ПФР.

Сообщается, что клиентские службы пенсионного фонда продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

Так, с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая отделения пенсионного фонда будут работать с 9.00 до 16.00.

Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра 8-800-6000-000, а также специалисты регионального контакт-центра по телефону 8 (800)600-07-44. Они окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации.