Рязанцам назвали способы защититься от змей во время отдыха на природе

Правила поведения на отдыхе рассказали волонтеры медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus».

Рязанцам назвали способы защититься от змей во время отдыха на природе. Правила поведения на отдыхе рассказали волонтеры медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus».

Вначале место для отдыха надо внимательно осмотреть, не стоит заходить в высокую траву или засовывать руки в норы грызунов.

Волонтеры пояснили, что змеи не нападают сами, если на них не наступить. Поэтому при встрече с пресмыкающимся не надо делать резких движений и поворачиваться к нему спиной: змея уползет сама.

Если вас укусила змея, надо правильно оказать первую помощь: ограничить движение в месте укуса, обработать антисептиком, наложить повязку и отправить пострадавшего в больницу. На конечность нельзя накладывать жгут, так как это может привести к некрозу тканей.