Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
ЦБ USD 72.88 0.17 28/04
ЦБ EUR 75.92 -0.75 28/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
1 час назад
214
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 2022 17:15
1 649
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
4 549
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
26 апреля 2022 15:30
1 368
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам назвали способы защититься от змей во время отдыха на природе
Правила поведения на отдыхе рассказали волонтеры медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus».

Рязанцам назвали способы защититься от змей во время отдыха на природе. Правила поведения на отдыхе рассказали волонтеры медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus».

Вначале место для отдыха надо внимательно осмотреть, не стоит заходить в высокую траву или засовывать руки в норы грызунов.

Волонтеры пояснили, что змеи не нападают сами, если на них не наступить. Поэтому при встрече с пресмыкающимся не надо делать резких движений и поворачиваться к нему спиной: змея уползет сама.

Если вас укусила змея, надо правильно оказать первую помощь: ограничить движение в месте укуса, обработать антисептиком, наложить повязку и отправить пострадавшего в больницу. На конечность нельзя накладывать жгут, так как это может привести к некрозу тканей.