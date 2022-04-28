Россияне столкнулись с трудностями при оплате товаров на AliExpress

Покупатели платформы пожаловались, что при оплате заказа картой, в том числе и российских банков, попавших под санкции, сайт выдает ошибку.

Россияне столкнулись с трудностями при оплате товаров на AliExpress. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Покупатели платформы пожаловались, что при оплате заказа картой, в том числе и российских банков, попавших под санкции, сайт выдает ошибку.

В пресс-службе компании подтвердили, что сложности с обработкой платежей действительно есть и добавили, что занимаются решением проблемы.

Также отмечается, что покупка товаров на «AliExpress Россия» работает без сбоев, а для оплаты зарубежных товаров работает сервис Qiwi и оплата через счет мобильного телефона.