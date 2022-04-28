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Россиянам рассказали, когда ждать майского потепления
Прогноз на месяц дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиянам рассказали, когда ждать майского потепления. Соответствующий прогноз в четверг, 28 апреля, дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передали РИА Новости.

По его словам, климатическое лето в центральной части России наступит лишь в последние дни мая. До этого времени май будет прохладным.

Например, в майские праздники температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Ночью возможны небольшие заморозки. Не исключено, что днем столбики термометра будут превышать отметку +10.

Также россиян предупредили, что после 3 мая возможны дожди. Они будут вызваны североатлантическим циклоном.

Синоптик заверил, что со второй недели мая будет теплее, но лишь до +12-17 градусов.

«Во второй декаде мая станет комфортнее, и показания термометров на пару градусов превысят многолетние значения метеостатистики. Третья десятидневка ожидается умеренно теплая и прогнозируется на уровне средних показателей мая, которые ночью составляют плюс 5 — 10, а днем плюс 16 — 21. Таким образом, грядущий май, в целом, жарким не будет, поскольку температура воздуха месяца едва ли сумеет соответствовать норме климата», — пояснил синоптик.