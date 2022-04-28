Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 мая

Ряд законов вступят в России в мае, в их числе — наказание за отождествление роли СССР и фашистской Германии, кроме того, вводятся ограничения на взимание долгов с социальных выплат.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с мая. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

С 1 мая заявления на новую выплату для семей с детьми до 17 лет будут направляться в Пенсионный фонд России, деньги поступят за период с 1 апреля. Теперь выплаты могут получить не только одинокие родители, но и семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Начнут наказывать за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Для обычных граждан наказание будет в виде штрафа в две тысячи рублей, либо арест на 15 суток, для должностных — до 4 тысяч рублей, для юридических — до 50 тысяч рублей.

«Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Побед. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться», — добавил Володин.

Также вступает в силу закон о запрете списывать социальные выплаты за долги без согласия заемщика. Закон запрещает банкам списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия россиянина отдельно по каждой выплате.

Еще один закон запрещает размещать и обращаться на иностранных фондовых биржах депозитарные расписки на акции российских эмитентов.

Закон о защите детей, которые получают пособия по инвалидности или выплаты по потере кормильца, вступил в силу с 27 апреля. Он предусмотрен для студентов, которые учатся в очной форме. Закон распространяется на студентов до 23 лет. Ранее, если такие студенты устраивались на работу, их соцвыплаты сгорали. Теперь они будут действовать даже в том случае, если гражданина примут на работу официально.