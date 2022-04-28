Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

В мае граждан ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные.

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Роструда.

При пятидневной рабочей неделе россиян ожидают выходные с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая включительно. В ведомстве отметили, что длинные выходные стали возможны из-за решения правительства перенести выходной с субботы 1 января на вторник 3 мая.

«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — отметили в ведомстве.

Также в Роструде отметили, что за праздничные дни работникам, получающим оклад, снижение зарплаты — противоправно. Тем, у кого не установлен оклад, в нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его устанавливают коллективным договором.