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Россия отрубила газ Польше и Болгарии из-за отказа платить в рублях
Представители польского правительства Петр Наимский и болгарский министр энергетики сослались на «значительные риски» в случае оплаты в рублях: в Софии опасаются, что ответственный за конвертацию российский банк не будет соблюдать договоренности.

Россия отрубила газ Польше и Болгарии из-за отказа платить в рублях. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили РИА Новости.

С 1 апреля Россия потребовала платить за газ в российских рублях. В связи с чем ряд стран отказался от этого и заявили, что смогут найти альтернативу. Так поступили представитель польского правительства Петр Наимский и болгарский министр энергетики. Они сослались на «значительные риски»: в Софии опасаются, что ответственный за конвертацию российский банк не будет соблюдать договоренности.

Не получив деньги, «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

«Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — напомнили в российском холдинге.

Позже Bloomberg стало известно, что «Газпром» не принял несколько платежей за апрель и май от Австрии и Германии. Несмотря на то, что страны согласились платить за газ в рублях, поставки газа временно прекращены в эти страны. Как уточнили в издании, отклоненные транзакции являлись частью оплаты среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа к концу 2023 года.