РГМЭК приглашает принять участие в конкурсе для потребителей

По его итогам 20 победителей получат ценные подарки.

Компания ООО «РГМЭК» организовала конкурс для потребителей «Все включено!». По его итогам 20 победителей получат ценные подарки.

Принять участие могут все клиенты компании, которые:

имеют расширенный доступ в Личный кабинет для бытовых потребителей или зарегистрированы в Личном кабинете для небытовых клиентов;

оплатили задолженность (при наличии) и вносят плату за электроснабжение в период с 01.04.2022 по 30.06.2022 в полном объеме и в срок, установленный законодательством;

в полном объеме и в срок, установленный законодательством; подписаны или подключились на получение счетов по электронной почте до 30.06.2022 включительно (для бытовых потребителей).