РГМЭК приглашает принять участие в конкурсе для потребителей
По его итогам 20 победителей получат ценные подарки.
Компания ООО «РГМЭК» организовала конкурс для потребителей «Все включено!». По его итогам 20 победителей получат ценные подарки.
Принять участие могут все клиенты компании, которые:
- имеют расширенный доступ в Личный кабинет для бытовых потребителей или зарегистрированы в Личном кабинете для небытовых клиентов;
- оплатили задолженность (при наличии) и вносят плату за электроснабжение в период
с 01.04.2022 по 30.06.2022в полном объеме и в срок, установленный законодательством;
- подписаны или подключились на получение счетов по электронной почте
до 30.06.2022включительно (для бытовых потребителей).
Узнать подробнее о конкурсе можно на официальном сайте компании в разделе «Новости» или по телефону: