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Новая поликлиника в Песочне появится в 2025 году
Проектно-сметную документацию планируют разработать в 2023 году.

Новая поликлиника в Песочне появится в 2025 году. Об этом сообщил и.о. главы регионального минздрава Владимир Грачев.

По его словам, «проблема сдвинулась с мертвой точки» в 2022 году.

«Выделен городом неплохой земельный участок, в 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации, — заявил чиновник. — В 2024 году ожидается начало и 2025 — конец строительства шикарнейшей поликлиники».