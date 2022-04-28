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Николай Любимов и Игорь Маковский обсудили вклад энергетиков в социально-экономическое развитие региона
Отдельно обсуждалась тема разработки многолетней комплексной программы, которая будет включать проектирование, строительство, техобслуживание, ремонт и управление сетями.

В четверг, 28 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели встречу, где обсудили показатели производственной деятельности и итоги прохождения осенне-зимнего периода.

Отдельно обсуждалась тема разработки многолетней комплексной программы, которая будет включать проектирование, строительство, техобслуживание, ремонт и управление сетями.

Кроме того, глава региона отметил выполнение филиалом строительства сетей электроснабжения для индустриального парка «Рязанский» от ПС 110 кВ ПС «Развитие». Энергообъект мощностью 80 МВА является самым современным и высокотехнологичным в Рязанской области, построен с применением полного комплекса отечественных передовых технологий в рамках концепции цифровой трансформации, реализуемой в группе компаний «Россети». Инвестиции в проект составили порядка 1,3 млрд рублей. Подстанцию уже поставили под напряжение.

«Мы на высоком уровне исполняем все основные обязанности по надежному и качественному электроснабжение потребителей региона, держим на особом контроле промышленные производства, сельскохозяйственные и социальные объекты. При этом мы реализуем важные инфраструктурные проекты, необходимые для социально-экономического развития региона», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Глава региона напомнил, что филиал ПАО Россети Центр и Приволжье «Рязаньэнерго» — ведущее электросетевое предприятие региона.

«Филиал не стоит на месте, его деятельность становится более высокотехнологичной, предприятие помогает поднять экономику региона на новый уровень, — сказал Николай Любимов. — Уверен, что мы всегда будем конструктивно взаимодействовать по всем вопросам и определим дальнейшую стратегию развития наших отношений».