Назван еще один срок сдачи музея рязанского кремля на улице Соборной

Музей введут в эксплуатацию после окончания строительных работ

Назван еще один срок сдачи музея рязанского кремля на улице Соборной. Его озвучил министр культуры Виталий Попов в четверг, 28 апреля, на отчете правительства.

«Существовал целый вал проблем при строительстве, и продолжает существовать. На сегодняшний момент ведется корректировка смет, экспертиза назначена к концу мая», — заявил Попов.

Он отметил, что окончание работ ожидается к сентябрю 2022 года, а введение в эксплуатацию — в четвертом квартале этого же года.

Напомним, объект планировали сдать еще в 2018 году. Счетная палата нашла завышение стоимости строительства музейного комплекса.