Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
ЦБ USD 72.3 -0.58 29/04
ЦБ EUR 75.31 -0.61 29/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
4 часа назад
433
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
8 часов назад
1 739
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
1 830
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
4 844
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Назван еще один срок сдачи музея рязанского кремля на улице Соборной
Музей введут в эксплуатацию после окончания строительных работ

Назван еще один срок сдачи музея рязанского кремля на улице Соборной. Его озвучил министр культуры Виталий Попов в четверг, 28 апреля, на отчете правительства.

«Существовал целый вал проблем при строительстве, и продолжает существовать. На сегодняшний момент ведется корректировка смет, экспертиза назначена к концу мая», — заявил Попов.

Он отметил, что окончание работ ожидается к сентябрю 2022 года, а введение в эксплуатацию — в четвертом квартале этого же года.

Напомним, объект планировали сдать еще в 2018 году. Счетная палата нашла завышение стоимости строительства музейного комплекса.