Над Белгородской областью сработала система ПВО

Противовоздушная оборона сработала около 17.40.

Над Белгородской областью сработала система ПВО. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Противовоздушная оборона сработала около 17.40. Тогда на территории Белгородской области был слышен взрыв, а после на небе появился дымный след.

Это уже второй такой случай за сегодня, минувшей ночью на юге Белгорода также были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли гуманитарную колонну под Белгородом.

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