МИД России: на Украину уже приехало около семи тысяч иностранных наемников

Среди них есть граждане США, Великобритании, Канады, Грузии, Польши и Румынии.

На Украину уже приехало около семи тысяч иностранных наемников. Об этом пишет РИА Новости .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что с начала российской спецоперации на территорию Украины прибыли около семи тысяч иностранных наемников из более 60 стран мира.

Дипломат отметила, что среди них есть граждане США, Великобритании, Канады, Грузии, Польши и Румынии.

Ранее сообщалось, что занятая в середине марта российскими военными Херсонская область с 1 мая переходит на рублевый расчет. Власти заявили, что регион не вернется под контроль Украины.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».