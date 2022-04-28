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Херсонская область Украины с 1 мая переходит на расчеты в рублях
Переход займет четыре месяца, в течение которых в регионе будут расплачиваться и рублями, и гривнами.

Херсонская область Украины с 1 мая переходит на расчеты в рублях. Об этом пишет РИА Новости.

Зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что освобожденная от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону.

По его словам, переход займет четыре месяца, в течение которых в регионе будут расплачиваться и рублями, и гривнами. После этого область полностью перейдет на расчеты в рублях.

Российские военные заняли Херсонскую область Украины 15 марта.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».