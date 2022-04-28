Гордума утвердила комплексное развитие территорий бывшего ЖБИ-8

На участке намерены возвести пять домов и детский сад. Застройка пройдет в два этапа.

В Рязани утвердили комплексное развитие территорий бывшего ЖБИ-8 в границах улиц Чкалова, Высоковольтной, Весенней и Островского. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля, на заседании гордумы.

На участке намерены возвести пять домов и детский сад. Застройка пройдет в два этапа. Сначала планируется возведение двух десятиэтажек с пристроенным магазином на первом этаже, двух подземных паркингов и высотки с разной этажностью.

На втором этапе строительство еще двух высотки, двухэтажный детсад на 80 мест и два подземных паркинга.

Ранее на заседании муниципальной собственности депутаты высказали опасение, что мест в детском саду недостаточно и его нужно построить в первой очереди. Они поручили мэрии рассмотреть заключение дополнительного соглашения, чтобы детский сад построили в первом этапе и на 120 мест.

По словам, депутата Сергея Еремина, данные вопросы были рассмотрены на встрече с застройщиком. Выяснилось, что участок отведенный под детский сад нельзя расширить. Построить дошкольное учреждение в первом этапе нет возможности, так как оно не может «функционировать во время строительства домов».