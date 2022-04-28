Большинство номеров в гостиницах Рязанской области забронированы на майские праздники

В ряде гостиниц Рязани уточнили, что свободные места есть в основном с 3 по 7 мая.

Большинство номеров в гостиницах Рязанской области забронированы на майские праздники. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказали в министерстве промышленности и экономического развития региона.

«В настоящее время бронирование номеров на майские праздники в загородных туристических комплексах, гостиницах, базах отдыха, санаториях составляет в среднем 80%, тем временем в городских отелях заполняемость — 65-70%", — прокомментировали в в министерстве.

Кроме того, в ряде гостиниц Рязани уточнили, что свободные места есть в основном с 3 по 7 мая.