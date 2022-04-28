Аркадий Фомин поучаствовал в мероприятиях Совета законодателей России

Аркадий Фомин обратил внимание, что важно максимально эффективно реализовывать федеральные и региональные инструменты поддержки экономики и граждан.

Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин принял участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном собрании, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт облдумы.

В среду, 27 апреля, в членами Совета законодателей встретился президент России Владимир Путин. Обсуждение во время встречи коснулось действий по развитию российской экономики в условиях санкционного давления. Президент подчеркнул, что нужно установить прямой диалог с предпринимателями и оказать помощь бизнесу.

Глава государства поручил выработать антикризисные меры, «усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо сформировать законодательную базу, которая должна дополнить и усилить федеральные меры поддержки с учётом особенностей конкретных субъектов.

Кроме того, на встрече обсудили подготовку к летнему отдыху детей. Среди проблем обозначили изношенность инфраструктуры многих лагерей, ее несоответствие современным требованиям. В данный момент по поручению президента формируют федеральную программу, направленную на строительство и восстановление до 2030 года объектов отдыха детей. Отмечается, что в 2022 году снимут жесткие ограничения, продолжит действовать программа детского туристического кешбэка.

Подводя итоги мероприятий Совета законодателей, Аркадий Фомин обратил внимание, что важно максимально эффективно реализовывать федеральные и региональные инструменты поддержки экономики и граждан.

Он отметил, что продолжится работа над законами, которые позволят Рязанской области развиваться и дальше.

«Еще в период пандемии были приняты комплексные решения, нацеленные на повышение инвестиционной привлекательности региона, помощь бизнесу, и сейчас эта помощь значительно увеличена по инициативе губернатора и правительства области», — уточнил парламентарий.

Он отметил, что все меры соцподдержки граждан сохранятся.

Фомин подчеркнул, что недавно областная дума утвердила условия и порядок предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Право на пособие имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения по региону. Также депутаты приняли решение о полной компенсации работающим родителям и самозанятым гражданам стоимости путевок в региональные детские оздоровительные лагеря.