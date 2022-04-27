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В управляющей компании объяснили, почему в рязанском дворе скорая застряла в асфальте
инцидент произошел, когда машина стояла во дворе, пока бригада находилась в квартире у пациента. Внутри находился один водитель.

В управляющей компании «Новый Стандарт» объяснили, почему в дворе дома № 46 на улице Вознесенской скорая застряла в провалившемся асфальте. Комментарий РЗН. Инфо предоставил руководитель У. К. Андрей Князев.

По его словам, инцидент произошел, когда машина стояла во дворе, пока бригада находилась в квартире у пациента. Внутри находился один водитель.

«Машину без труда подняли с помощью домкратов», — пояснил Князев.

Он пояснил, что под асфальтом на месте провала обнаружили строительный мусор (кирпичи, дерево, пластик), который из-за времени просел.

«Опасности нет, участок огородили. Подрядчик в ближайшее время устранит провал», — отметил руководитель УК.

Напомним, во вторник, 26 апреля машину скорой из провалившего асфальта вытащили спасатели.