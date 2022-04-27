В Ульяновске посмертно наградят воспитательницу, перегородившую путь стрелку

Также к награде представят другую воспитательницу — Елену Карпову, которую Ахтямов ранил, заходя в здание.

В Ульяновске посмертно наградят воспитательницу Ольгу Митрофанову, которая погибла вместе с двумя детьми при нападении стрелка. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил губернатор Алексей Русских.

Он отметил, что Ольга Митрофанова перегородила путь в комнату к детям Руслану Ахтямову, который во вторник ворвался в детский сад «Рябинка».

«Возможно, если бы не эти ее действия, жертв среди детей было бы больше. Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины», — сказал губернатор.

Также к награде представят другую воспитательницу — Елену Карпову, которую Ахтямов ранил, заходя в здание.

Напомним, трагедия произошла накануне, 26 апреля, в поселке Вешкайма. 26-летний Руслан Ахтямов ворвался в здание и убил трех человек — воспитательницу и двоих детей, а потом застрелился сам. Позже следователи установили, что ружье он отобрал у своего соседа, 68-летнего Александра Дронина, которого убил незадолго до трагедии.