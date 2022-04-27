В Сочи собака загрызла 12-летнюю участницу турнира по шахматам

Девочка приехала на турнир вместе с мамой из Саратова.

В Сочи собака загрызла 12-летнюю участницу турнира по шахматам. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Трагедия случилась вечером во вторник, 26 апреля. Ребенок вместе с мамой приехала из Саратова для участия в шахматном турнире. В свободное от соревнований время девочка гуляла и увидела щенят на огороженном участке. Она перелезла их покормить, после чего на нее набросилась овчарка. Девочка скончалась на месте.

Федерация шахмат России после трагедии досрочно прекратила соревнования.

«Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится в сообщении федерации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».