В Рязанской области в мае изменится расписание электричек

У электричек и экспрессов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок.

В мае в Рязанской области изменится расписание электричек. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

У электричек и экспрессов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок.

О конкретных изменениях можно узнать на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».