В Рязани покажут комедию «Снежный вальс»

В центре комедии двое одиноких сердец — Патрик и Джудит, которые живут по соседству, но не виделись раньше. Главные герои начинают сталкиваться в комедийных ситуациях.

Рязанцев пригласили на комедию «Снежный вальс», которую покажут 2 июня в рязанской филармонии. Главные роли в спектакле исполнили Мария Порошина и Ярослав Бойко.

Действие разворачивается на фоне зимней бури. В центре комедии двое одиноких сердец — Патрик и Джудит, которые живут по соседству, но не виделись раньше. Главные герои начинают сталкиваться в комедийных ситуациях.

«Романтика в спектакле густо приправлена юмором и самоиронией. Вас ждет много смеха и немного снежного чуда», — рассказали организаторы мероприятия.