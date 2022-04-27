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В Рязани поймали 19-летнего водителя без «прав»
Нарушителя заметили ночью на улице Сельских строителей.

Рязанские полицейские поймали 19-летнего юношу без «прав». Подробности в среду, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя заметили ночью на улице Сельских строителей. Патрульные полицейские обратили внимание на проезжающий автомобиль «ВАЗ». Они остановили машину и решили проверить документы у водителя.

Выяснилось, что у 19-летнего рязанца нет прав на управление транспортным средством.

Прибывший экипаж ДПС выписал административный протокол нарушителю. Теперь ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.