В Рязани поймали 19-летнего водителя без «прав»
Нарушителя заметили ночью на улице Сельских строителей.
Рязанские полицейские поймали 19-летнего юношу без «прав». Подробности в среду, 27 апреля,
Нарушителя заметили ночью на улице Сельских строителей. Патрульные полицейские обратили внимание на проезжающий автомобиль «ВАЗ». Они остановили машину и решили проверить документы у водителя.
Выяснилось, что у 19-летнего рязанца нет прав на управление транспортным средством.
Прибывший экипаж ДПС выписал административный протокол нарушителю. Теперь ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.