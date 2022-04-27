В Рязани обсудили благоустройство площадки для выгула собак

Она появится в поселке Мехзавод.

В рязанском поселке Мехзавод обсудили благоустройство площадки для выгула собак. Об этом сообщила пресс-служба мэрия .

Встреча заявителей проекта с представителями администрации, подрячдика, УК и депутатами прошла во вторник, 26 апреля. На мероприятии обсудили уборку поросли и приведение в порядок контейнерной площадки.

Так, в рамках благоустройства площадки состоится планировка территории. Там установят ограждения, снаряды для игр и тренировок животных, а также специальные урны. Работы выполнят до конца июня.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и областной программы поддержки местных инициатив за два года благоустроены четыре площадки для выгула собак. Они расположены на улице Советской Армии, в сквере на Касимовском шоссе и у Дворца Молодежи, а также в Комсомольском парке.