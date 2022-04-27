В российских школах и детских садах усилят меры безопасности после трагедии в Ульяновской области

В поселке Вейшкама во вторник, 26 апреля, мужчина застрелил двоих детей и воспитательницу.

В российских школах и детских садах усилят меры безопасности после убийства в Ульяновской области. Об этом написало РИА Новости .

Соответствующее поручение дал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Напомним, трагедия в детском саду в поселке Вейшкама произошла во вторник, 26 апреля. Мужчина застрелил двух детей и воспитателя. После этого он покончил с собой.