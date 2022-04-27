В России вторую неделю подряд фиксируют снижение цен на продукты питания

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В России вторую неделю подряд фиксируют снижение цен на продукты питания. Об этом в среду, 27 апреля, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в России на 1,07% снизились цены на сахар, на 0,78% упали цены на куриные яйца, на подсолнечное масло — на 0,91%, гречка подешевела на 1,22%.

Спад цен заметили и в категории мясной продукции. Например, стоимость охлажденных кур снизилась на 0,23%, а свинина подешевела на 0,24%.

Кроме того, Росстат зафиксировал рост цен на ряд товаров. Так, рис подорожал на 1,4%, пшеничная крупа — на 0,88%, черный хлеб на 0,47%, макароны стали дороже на 0,68%, а белый хлеб — на 0,58%.