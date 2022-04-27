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В путятинской больнице у врача украли кошелек
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК Р. Ф. Подозреваемого взяли под стражу.

В Шацке раскрыли хищение кошелька у врача-педиатра Путятинской больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Патруль полиции, курсирующий по Шацку, заметил прохожего с признаками опьянения. Мужчину остановили и выяснили, что им оказался неоднократно судимый за хищения 36-летний житель Калужской области, который направлялся в соседний регион. Выяснилось, что около 20 лет он провел в местах лишения свободы, освободился после очередного срока и направился к приятелю.

В вещах прохожего наши женский кошелек. Мужчина не смог объяснить, откуда он у него. Кошелек при этом был пуст.

По фотографии внутри кошелька удалось выяснить, что он принадлежит 49-летней жительнице села Путятино, которая работает врачом-педиатром в больнице. Полиция выяснила, что недавно она вернулась с вызова. Медик проверила сумку, которая хранилась в кабинете и обнаружила, что кошелек пропал. В нем было более тысячи рублей, но сам кошелек был для нее ценным.

Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, ранее он заглянул в путятинскую больницу. Отмечается, что ранее его неоднократно судили за хищения денег из административных зданий.

Мужчина увидел кабинет, в дверях которого был ключ. Оперативники предположили, что врач торопилась и забыла забрать его. В кабинете мужчина нашел кошелек и скрылся с ним.

В Шацке злоумышленник потратил похищенное, а кошелек оставил, чтобы подарить знакомой в соседнем регионе. Полицейским удалось его остановить.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Подозреваемого взяли под стражу.