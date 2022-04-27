В Подмосковье задержали мать, подозреваемую в убийстве шестилетнего сына

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кубинке обнаружили тело шестилетнего мальчика с признаками утопления. Отец рассказал следователям, что в квартире с сыном находилась мать. Сам мужчина был на работе, а когда пришел — обнаружил тело сына.

В Подмосковье задержали 43-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве сына. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, передали РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кубинке обнаружили тело шестилетнего мальчика с признаками утопления. Отец рассказал следователям, что в квартире с сыном находилась мать. Сам мужчина был на работе, а когда пришел — обнаружил тело сына.

По версии следствия, мать может быть причастна к убийству.

«Задержана 43-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своего шестилетнего сына (п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ)», — сказала Врадий.

Криминалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и назначили экспертизы. На допросе женщина рассказала обстоятельства совершенного преступления.

Женщину задержали. В ближайшее время ей выдвинут обвинение.