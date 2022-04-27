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В Подмосковье мужчина обстрелял чиновников и сжег их служебное авто
Представители администрации приехали убрать незаконно установленный шлагбаум, заранее предупредив об этом военного пенсионера 45-летнего Юрия Нечитайлова.

В Подмосковье мужчина обстрелял чиновников и сжег их служебное авто. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в деревне Загорье под Солнечногорском. Представители администрации приехали убрать незаконно установленный шлагбаум, заранее предупредив об этом военного пенсионера 45-летнего Юрия Нечитайлова.

Мужчина обстрелял один автомобиль чиновников, а второй — облил бензином и поджег. После этого он забаррикадировался у себя дома и спустя время сдался сотрудникам Росгвардии, прибывшим на вызов.