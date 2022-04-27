В майские праздники изменят работу отделения «Почты России» в Рязанской области

С 1 по 9 мая будут выходными почти для всех отделений.

В майские праздники в Рязанской области изменит работу «Почта России». Об этом сообщили в региональном отделении организации.

С 1 по 9 мая будут выходными почти для всех отделений.

30 апреля и 8 мая «Почта» будет работать по сокращенному графику: отделения закроются на час раньше.

2 мая — обычный график, 3 мая клиентов будут принимать по графику субботы, 10 мая «Почта» будет работать по графику воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.