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В майские праздники изменят работу отделения «Почты России» в Рязанской области
С 1 по 9 мая будут выходными почти для всех отделений.

В майские праздники в Рязанской области изменит работу «Почта России». Об этом сообщили в региональном отделении организации.

С 1 по 9 мая будут выходными почти для всех отделений.

30 апреля и 8 мая «Почта» будет работать по сокращенному графику: отделения закроются на час раньше.

2 мая — обычный график, 3 мая клиентов будут принимать по графику субботы, 10 мая «Почта» будет работать по графику воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Уточнить график можно на сайте или мобильном приложении «Почты России».