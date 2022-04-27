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В мае изменится график доставки пенсий и соцвыплат в Рязанской области
По графику выплаты произведут в соответствии с режимом работы ПФР и «Почты России».

Из-за майских праздников в Рязанской области изменится график доставки пенсий и соцвыплат. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

По графику выплаты произведут в соответствии с режимом работы ПФР и «Почты России»:

  • 3-го мая — за 3 мая;
  • 4-го мая — за 4 мая;
  • 5-го мая — за 5 мая;
  • 6-го мая — за 6 и 7 мая;
  • 8-го мая — за 8,9 и 10 мая.

Для более точной информации жителям региона по режимам работы посоветовали обращаться в почтовые отделения.

Отмечается, что во время праздников изменится график выплат через банки. Соцвыплаты и пособия, переданные из органов соцзащиты, а также выплаты одиноким родителям и беременным перечислят 29 апреля. Средства из маткапитала переведут получателям 5 мая.

Подробную информацию о графике выплат пенсий и пособий можно уточнить у специалистов контакт-центра ПФР по номеру 8 (800)600-07-44.

Ранее рязанцам сообщили, как изменят работу отделения «Почты России».