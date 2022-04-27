В мае изменится график доставки пенсий и соцвыплат в Рязанской области

Из-за майских праздников в Рязанской области изменится график доставки пенсий и соцвыплат. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.
По графику выплаты произведут в соответствии с режимом работы ПФР и «Почты России»:
- 3-го мая — за 3 мая;
- 4-го мая — за 4 мая;
- 5-го мая — за 5 мая;
- 6-го мая — за 6 и 7 мая;
- 8-го мая — за 8,9 и 10 мая.
Для более точной информации жителям региона по режимам работы посоветовали обращаться в почтовые отделения.
Отмечается, что во время праздников изменится график выплат через банки. Соцвыплаты и пособия, переданные из органов соцзащиты, а также выплаты одиноким родителям и беременным перечислят 29 апреля. Средства из маткапитала переведут получателям 5 мая.
Подробную информацию о графике выплат пенсий и пособий можно уточнить у специалистов контакт-центра ПФР по номеру 8 (800)600-07-44.
Ранее рязанцам сообщили, как изменят работу отделения «Почты России».