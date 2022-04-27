В Кремле не обсуждали отмену или перенос прямых выборов губернаторов
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин с Советом законодателей обсудит на заседании возможность отмены прямых выборов губернаторов.
В Кремле не обсуждали отмену или перенос прямых выборов губернаторов. Об этом в среду, 27 апреля,
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин с Советом законодателей обсудит на заседании возможность отмены прямых выборов губернаторов. В случае, если бы Единый день голосования отменили, все регионы перешли бы на выборы через заксобрания.
Однако в Кремле заявили, что эту тему не обсуждают.
«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — отметили в пресс-службе.